Maguire, incidente per il padre dopo finale Wembley: calpestato e 2 costole rotte

Il padre del calciatore coinvolto negli incidenti di Wembley. Il racconto del difensore della Nazionale

Oltre alla sconfitta in finale contro l'Italia, il difensore centrale dell' Inghilterra Harry Maguire deve fare i conti con la salute di suo padre che si è ritrovato vittima degli incidenti tra tifosi inglesi a Wembley . A parlare di cosa è accaduto è stato proprio i calciatore ai microfoni del The Sun.

COSTOLE ROTTE - Il giocatore dei Tre Leoni e del Manchester United ha raccontato cosa ha dovuto subire suo padre, trovatosi nel mezzo dei disordini prima della partita finale di Euro 2020 quando diversi tifosi hanno cercato di irrompere nello stadio senza biglietto per assistere alla finale tra Italia e Inghilterra. "Non è stata un'esperienza piacevole. Mio padre è stato anche fortunato e devo dire che lo siamo stati tutti visto che nelle altre gare c'erano anche mio nipote e uno dei miei figli", ha detto Maguire. "Spero che le persone imparino da questo. Mio padre non riusciva a respirare e si è ritrovato con alcune costole rotte, e non voglio che nessuno sperimenti questo genere di cose quando va a vedere una partita di calcio. Mio padre continuerà a venirmi a vedere alle gare e a sostenermi. Ma adesso farà ancora maggiore attenzione".