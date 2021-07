Mancini: “Ferita di Wembley 1992 in via di guarigione. Bello essere campioni”

Roberto Mancini ricorda la sconfitta a Wembley nel 1992 e fa il punto sulla vittoria di Euro 2020

Da ormai una settimana in Italia si continua a celebrare la vittoria dell'Europeo. Un traguardo straordinario raggiunto dalla Nazionale allenata da Roberto Mancini. Il Commissario Tecnico ha parlato del suo stato d'animo ai microfoni di Sport1: "Mi sento molto bene da campione d'Europa, è davvero una bella sensazione. Sono particolarmente felice per tutti gli italiani nel mondo. Abbiamo festeggiato chiaramente, ma è successo tutto molto velocemente. Mi è passato davanti come un film. Non avevamo preparato nulla. Ma siamo stati accolti da così tante persone per le strade di Roma che è stato semplicemente bellissimo. È stato un momento straordinario che dura ancora. E questo apparteneva interamente ai miei ragazzi, avevano ragione a viverlo. Ora tutti sono in meritata vacanza da campioni d'Europa". Mancini puntualizza: "Non sono un festaiolo, non lo sono mai stato. Ma è stato davvero bello festeggiare. Soprattutto per il popolo italiano. Penso che la gente continuerà a festeggiare per tutta l'estate. Per il Paese essere campione d'Europa significa davvero tanto. Siamo tutti così felici perché abbiamo creato qualcosa di straordinario. Questa Italia resterà nei libri di storia. Tanto di cappello ai miei giocatori".