Mancini rassicura gli azzurri: “Giocare a Wembley un piacere, ci serve felicità”

Il Commissario Tecnico Roberto Mancini interviene in conferenza stampa per analizzare l'avvicinamento dell'Italia al match contro l'Austria

Notte prima di un importante esame di maturità. Roberto Mancini, però, non sembra preoccupato. Il Commissario Tecnico dell'Italia si mostra decisamente fiducioso nei confronti dei suoi uomini che domani sfideranno l'Austria negli ottavi di finale di Euro 2020: "Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo. Personalmente mi sento bene: giocare a Wembley deve essere un piacere. Ci sono giocatori che non ci giocano mai, in uno stadio così è bellissimo. Quando giochi a calcio, vuoi giocare in stadi simili. Credo serva felicità: serve rispetto per un tempio così, sono sicuro che i ragazzi giocheranno bene domani. Formazione? Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna".