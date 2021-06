Marchisio sicuro: “Centrocampo Italia nulla da invidiare a quello della Francia”

Il Principino ha detto la sua sul reparto di mezzo della formazione Azzurra

Da una parte Jorginho, Barella, Verratti e Locatelli, senza considerare i vari Castrovilli, Pessina e Cristante. Dall'altra Kanté, Pogba e Rabiot su tutti. Ma per Claudio Marchisio, il centrocampo dell'Italia non ha nulla da invidiare a quello della Francia, favorita numero uno per la vittoria di Euro 2020.