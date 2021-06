Marco Rossi senza freni sui social: sfottò a Cristiano Ronaldo, Mbappé e Neuer

Il CT dell'Ungheria scherza sulla sua eliminazione e quella successiva di Portogallo, Francia e Germania, rivali della sua squadra nel Girone di Euro 2020

L'Ungheria, come detto, ha venduto cara la pelle nel corso delle tre sfide del raggruppamento, ma poi si è dovuta arrendere alle tre potenze più quotate che, però, non sono andate molto bene agli ottavi. Infatti, dopo il Portogallo, eliminato dal Belgio, la Francia, eliminata dalla Svizzera, ecco che anche la Germania è uscita per mano dell'Inghilterra. Tre delle formazioni favorite per la vittoria di Euro 2020, quindi, sono uscite sono uscite anzitempo e il CT magiaro Marco Rossi ha colto l'occasione "punzecchiare" quelli che sino a pochi giorni prima erano stati i suoi rivali. Sui social una foto di una spiaggia dove lui stesso è ritratto in compagnia di Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer e Kylian Mbappé con tanto di didascalia: "Ci vediamo in spiaggia!". Un messaggio piuttosto chiaro...