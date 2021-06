Meunier: “Il calcio non è pronto per i giocatori gay”

Meunier, terzino del Belgio, ha parlato delle recenti decisioni prese dalla Uefa

Thomas Meunier, terzino del Belgio, ha parlato in conferenza stampa criticando la decisione dell’UEFA per aver impedito di colorare l’Allianz Arena di Monaco con i colori dell’arcobaleno per Germania-Ungheria: "Siamo nel 21° secolo, le idee medievali hanno fatto il loro tempo. È tempo di accettare le persone così come sono. È un po' spiacevole quello che sta succedendo in questo momento. Chi deve decidere ha il paraocchi. Non basta mettere un "No al razzismo" o cose del genere, bisogna fare di più. Penso che ci siano molte persone che hanno paura quando devono prendere decisioni forti. È necessario, tutti hanno il diritto di avere le loro idee, opinioni e desideri. Non rispettarli è andare contro le libertà e la democrazia”.