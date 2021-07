Mourinho stoccata a Southgate: “Non capisco i cambi e la scelta di Saka rigorista”

Lo Special One non comprende le scelte tecniche e tattiche del CT inglese

NON CAPISCO - Non fa giri di parole Mourinho che spiega la sua visione: "Il primo punto che per me è stato il più difficile da capire dal punto di vista dell'allenatore è quello dei cambi di Walker e Henderson per Rashford e Sancho", ha esordito il portoghese. "Prima di un corner in difesa perdi due buoni difensori e li sostituisci con due giocatori freddi, non difensori. In quell'occasione l'Inghilterra poteva perdere la partita. Quindi questa è la prima cosa che davvero non sono riuscito a capire. Poi, la decisione dei rigoristi. Penso sia una cosa davvero difficile lasciare Saka come ultimo a tirare. Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento. Vorrei chiedere a Gareth perché i giocatori che dovrebbero esserci, non ci sono. So che Gareth non direbbe mai che un giocatore A e uno B si sono tirati indietro, ma mi è stato detto al 100% con certezza che un giocatore che poteva essere in questa squadra e non c'era era perché nella semifinale della Coppa del Mondo avrebbe dovuto tirare un rigore e si è rifiutato".