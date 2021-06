Pecci: “Ronaldo da quando è alla Juventus si è abituato a uscire agli ottavi”

Eraldo Pecci, ex calciatore di Napoli e Bologna ed opinionista RAI ha detto la sua sugli Europei

Eraldo Pecci, ex calciatore di Napoli e Bologna ed opinionista RAI, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio, ha detto la sua sull'Europeo a cominciare dal match Inghilterra-Germania: "Mi aspetto una bella partita. Gli inglesi non hanno una bella tradizione con i tedeschi, ma ad oggi conta poco. Chi vincerà sarà la favorita per arrivare in finale da quella parte del tabellone. Da una parte ci sono giovani interessanti e dall’altra l’esperienza di un gruppo consolidato da diversi anni, nessuno parte favorito".

Italia-Belgio - "Quello della nazionale di Lukaku è un impianto collaudato, giocatori nell’età giusta, non per niente sono primi nel ranking mondiale. Sapremo solo al termine della partita se è andata bene all’Italia. Il Belgio è stato più forte del Portogallo, da dire che Ronaldo da quando è alla Juventus ha preso l’abitudine di uscire sempre agli ottavi nelle competizioni. Difesa italiana contro attacco belga? L’Italia, con questa squadra, è spesso nella metà campo avversaria, quindi non è proprio una squadra difensiva. I ragazzi hanno trovato una chimica fra di loro rara, si divertono insieme. Non li ho visti appannati perché hanno avuto modo di riposarsi, e sono forti perché vincono le partite sporche. Così si vincono i campionati, non chi segna sempre 4-5 gol perché vuol dire che gli avversari sono di livello inferiore. Questa Nazionale ci ha coinvolti, ha portato una ventata buona a tutto il paese, e se dovessero perdere non cambierò il mio pensiero. Questo è un gruppo, ognuno ha il suo compito e mette la propria qualità".