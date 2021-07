Pedri: “Italia? Chi vince a centrocampo porta a casa la partita”

Il centrocampista della Spagna Pedri ha parlato della semifinale dell’Europeo contro l’Italia

Pedri , uno dei talenti più luminescenti della Spagna intera, ha parlato in conferenza stampa dove ha presentato la semifinale di Euro2020 contro l’Italia : "Se domani io dovessi giocare, darò il massimo. Spagna di Pedri? Fa piacere sentirlo ma non è così, la squadra è la cosa più importante che ci sia”.

SU SARABIA - "Sarabia è rimasto per supportarci, il gruppo si vede anche da quello che siamo diventati in campo".

SULLA SUA CARRIERA - "Ho sempre detto che amo il calcio, che mi piace giocare. Ma mi trovo in linea con quel che ha detto Guardiola, sono tante le cose ma mi piace il calcio. Il gol? Ci sto lavorando, vorrei migliorare, vorrei mettermi maggiormente nelle condizioni di segnare. Sono concentrato su questo, compagni e mister me ne parlano, vorrei fare qualche miglioramento".

SU THIAGO ALCANTARA - "Averlo come esempio è una fortuna, come giocare al suo fianco. Vederlo in allenamento è fantastico, tutti lo cercano perché ha una qualità altissima. Oltre a Thiago ho ottimi compagni in rosa".