Peter Schmeichel: “Non era rigore per Inghilterra. Orgoglioso della Danimarca”

L'ex storico portiere e padre dell'estremo difensore danese non ci sta

Non potevano mancare pareri illustri dopo la semifinale tra Inghilterra e Danimarca che ha visto gli inglesi vincere per 2-1 e andare in finale di Euro 2020 grazie ad un rigore dubbio assegnato dal direttore di gara per fallo su Sterling. Da sponda danese arriva l'opinione di Peter Schmeichel , storico portiere, nonché padre di Kasper, attuale numero uno della Nazionale.

SE NE PARLERA' A LUNGO - "Un grosso errore. Le controversie andranno avanti per molto, molto tempo. Ma questo non è rigore", ha detto Peter Schmeichel a beIN SPORTS. "Avrei accettato la sconfitta con molta più calma se l'Inghilterra avesse segnato in uno dei tanti momenti in cui è stata pericolosa ma non così. Sfortunatamente, il giudice ha commesso un grosso errore. Conosco l'opinione generale su questo argomento. Ho tutto il mio telefono pieno di messaggi che mi ripetono che non era rigore. Ad ogni modo, siamo molto orgogliosi della squadra nazionale danese".