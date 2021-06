Polonia, Sousa: “Deluso dalla prestazione e per aver lasciato solo Lewandowski”

Il portoghese ha spiegato cosa non ha funzionato oggi contro la Slovacchia

Il Ct della nazionale polacca Paulo Sousa ha commentato la sconfitta contro la Slovacchia nel match di esordio a Euro 2020. “Sono deluso per come abbiamo giocato e anche per la sconfitta. Spesso abbiamo lasciato Lewandowski da solo soprattutto nel primo tempo. La squadra deve fare meglio e tutti dovrebbero essere più vicini a Robert. Nella ripresa siamo partiti bene, ma la nostra linea di difesa era troppo bassa, dovevamo controllare meglio le ripartenze avversarie. Dopo il gol subito è stata dura e alcuni dei nostri giocatori principali non hanno potuto fare la loro parte e ci siamo dimenticati di controllare Skriniar. Devo capire perché è successo. Non solo i tifosi sono delusi, lo sono anche io. Non possiamo perdere così".