Raspadori: “Immobile? Spero decida la partita”

Raspadori ha parlato poco prima della semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna

Ancora poco più di un’ora per l’appuntamento del destino. L’Italia affronterà la Spagna nelle semifinali di Euro2020 e prima della sfida, Giacomo Raspadori ha parlato a Rai Sport: "Siamo veramente molto carichi, felici di essere arrivati fino a qui. Adesso dobbiamo disputare una grande gara e dare continuità al nostro sogno".

SUL DISCORSO DI MANCINI - "Lui ci dà una grossa mano. Ci mette a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno per fare la differenza in campo. Ora tocca noi. Dobbiamo scendere in campo e prenderci quello che vogliamo".