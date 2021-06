Real Madrid, Perez: “Il calcio sta morendo, non attira i giovani ma l’Uefa…”

Il patron del Real Madrid ha criticato ancora una volta la Uefa

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha dichiarato l'inutilità delle competizioni calcistiche sotto l'egida della UEFA nei loro formati attuali. “La UEFA dovrebbe preoccuparsi di creare una competizione più attraente. Il calcio sta morendo, non attrae i giovani. Il pubblico sta diminuendo e se non si fa nulla, la situazione sarà molto brutta in futuro", sottolinea Perez. Ad aprile il massimo dirigente del club più titolato al mondo è stato uno dei fondatori della Super League insieme alle migliori squadre europee. Successivamente, dopo l'attacco durissimo della Uefa, 9 club fondatori su 12 si sono ritirati dal progetto e solo Barcellona, ​​Real e Juventus non si sono rifiutati di abbandonare la Super League.