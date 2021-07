Sensi, la gioia dell’assente ad Euro 2020: “Sapevo che avremmo fatto grandissime cose”

Il post social del centrocampista costretto a lasciare il ritiro dell'Italia ad un passo dall'inizio dell'Europeo

SOCIAL - Attraverso un lungo post su Instagram, Sensi ha esposto tutte le sue sensazioni tra rabbia per non esserci stato e gioia per il traguardo meritatamente raggiunto dagli amici in Azzurro: "La vita è fatta di innumerevoli strade e non tutte sono un percorso. Lo diventano solo se lotti, ci credi fino in fondo, con tutto te stesso. Il mio viaggio azzurro si è interrotto all’improvviso, a inizio giugno. Stavo bene, avevo una voglia matta di urlare all’Europa intera quanto vale la maglia azzurra. Quanto conta quel sentimento lì. Che senti addosso. Poi ecco il dolore muscolare, le lacrime, la rabbia di non poter dare il mio contributo. Si guarda avanti, si lavora sodo per il prossimo obiettivo. Per avere un’altra opportunità così. Ma il giorno in cui ho lasciato Coverciano ero comunque tranquillo e consapevole che avremmo fatto grandi cose. Grandissime cose. A Wembley abbiamo riscritto la storia e grazie ai miei compagni siamo riusciti a dimostrare a tutti quanto vale la maglia azzurra. GRAZIE. CAMPIONI D’EUROPA".