Shevchenko, la moglie: “Troppo nervosa, non potevo guardare Ucraina-Inghilterra. Ora…”

Parla Kristen Pazik, moglie del CT ucraino

La sfida dei quarti di finale di Euro 2020 tra Ucraina e Inghilterra è stata una partita molto speciale in "casa Shevchenko". Il CT della Nazionale ucraina, infatti, vive da anni in terra inglese e per questa ragione anche per sua moglie Kristen Pazik, il match era ad alto tasso emotivo. Così tanto che, per sua stessa ammissione, ha avuto difficoltà a guardarlo.