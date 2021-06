Siparietto Cristiano Ronaldo-Courtois dopo Belgio-Portogallo: “Sei fortunato…”

I due rivali protagonisti a fine match

SIPARIETTO - Non è, infatti, passato inosservato il saluto proprio tra Courtois e Cristiano Ronaldo al termine della gara. I due si sono abbracciati in modo rapido e il portoghese, evidentemente stizzito per la sconfitta, si è lasciato andare a qualche parola verso il portiere: "Fortunato eh?", ha esordito CR7. "La palla oggi non voleva proprio entrare. Buona fortuna ragazzo".