Spagna, Luis Enrique: “Contro Italia divertente. Un solo errore da non fare…”

Il commissario tecnico alla vigilia della gara contro gli Azzurri valida per le semifinali di Euro 2020

Redazione ITASportPress

Il CT della Spagna Luis Enrique ha parlato a Sky Sport alla vigilia della semifinale contro l'Italia in programma domani sera a Wembley. Dopo aver preparato la sfida nei minimi dettagli, il commissario tecnico è pronto a godersi quella che lui stesso definisce una gara "divertente".

SFIDA - "E' sempre più difficile... Penso che l'Italia sia una squadra divertente, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria area di rigore. E' una squadra difficile da affrontare, sarà una gara difficile, con intensità e passione ma anche divertente", ha detto Luis Enrique.

MORATA E DIFESA - "Cosa dirò a Morata sulla sfida contro Bonucci-Chiellini? Di solito non cerco di parlare dei singoli, anche perché loro si conoscono meglio di quanto non posso dire io. Sono compagni e amici nel club. Più che questo però mi preoccupa maggiormente trovare le soluzioni di gioco migliori per la nostra squadra, pensando a ciò che fa l'Italia e a quale sarà il ruolo di tutti dentro il campo".

MEMORIES - "Rivincita dopo sfida del '94 e la gomitata di Tassotti? Cose per i giornalisti, io non ne ho mai parlato con i giocatori. Ho conosciuto Tassotti, nessun problema. Io amo l'Italia, mi piace l'Italia e mi piace Roma, dove ho vissuto un'esperienza bellissima anche se solo di un anno. Per me è sempre un piacere giocare contro l'Italia, lo faremo anche a Novembre in Nations League. Amo tutto dell'Italia e di Roma".

ATTEGGIAMENTO - "Errore da non commettere? L'unico errore che non faremo è non essere la Spagna, giocheremo la partita dal 1' al 90'. Poi potremo perdere, vincere o pareggiare, ma so che la mia squadra sarà fedele a quello che è il nostro spirito", ha concluso Luis Enrique.