Spagna, Morata riceve minacce e Luis Enrique chiama la polizia

Situazione complicata nel ritiro della Spagna per Morata che è nel mirino dei tifosi

Vigilia di match contro la Croazia agitato per la Spagna che domani giocherà alle 18 il match degli ottavi di finale di Euro 2020. L'allenatore della nazionale spagnola, Luis Enrique, ha dichiarato di aver contattato la polizia dopo che l'attaccante Alvaro Morata ha ricevuto minacce. “La situazione è così grave che ho investito della questione la polizia. Ci sono cose che devono essere sistemate molto presto" ha detto Luis Enrique in una conferenza stampa prima della partita con la Croazia. Lo stesso calciatore della Juventus in precedenza aveva ammesso di essere molto turbato dalle critiche. “Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita con la Polonia. Mi sono arrivate a me e alla mia famiglia minacce e insulti. La gente mi fischia, ma faccio del mio meglio. Do la vita per la nazionale" ha detto Morata.