Svizzera, Petkovic: “Per battere la Francia dare il massimo potrebbe non bastare”

Il Ct elvetico presenta il match di domani a Bucarest contro la Francia

L'allenatore della nazionale svizzera, Vladimir Petkovic, ha parlato delle possibilità della sua squadra di battere la Francia nel match degli ottavi di finale di Euro 2020. Partita che si disputerà domani allo stadio di Bucarest alle ore 21. “La Francia ha molti buoni giocatori nonostante chi mancherà per infortunio. Dobbiamo concentrarci sul nostro sistema di gioco. Abbiamo giocato alla grande contro le migliori squadre negli ultimi due anni e domani bisognerà usare le nostre forze. Contro una squadra come la Francia, se entrambe le squadre danno il massimo, non basterà per noi disputare un grande match. È necessario che i francesi giochino all'80% delle loro capacità", ha detto Petkovic.