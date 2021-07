Tifosi “furbetti” aggirano controlli Covid per gara dell’Inghilterra: ecco come

I tifosi inglesi hanno assistito alla sfida della Nazionale

Un volo Londra-Nizza, poi via in macchina fino a Roma. Controlli beffati per almeno una cinquantina di tifosi dell'Inghilterra che, per assistere alla gara contro l'Ucraina nella Capitale italiana hanno optato per un viaggio più lungo ma, evidentemente, efficace. Da quanto si apprende da Il Messaggero, un gruppo di fan inglesi per aggirare i controlli dovuti alla variante Delta del Covid avrebbero scelto questo sistema per parteicpare alla gara dei Tre Leoni valida per i quarti di finale dell'Europeo.