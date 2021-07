Tifoso provoca Lukaku: “Uscito dalla tasca di Chiellini”. Lui: “Campione d’Italia”

Romelu Lukaku replica a un tifoso azzurro che gli ricordava la sconfitta contro l'Italia

L'eco della vittoria dell'Italia non si è ancora fermato. I tifosi azzurri non smettono di celebrare l'impresa della Nazionale di Roberto Mancini. A farne le spese sono anche alcuni colleghi dei freschi campioni d'Europa. Per esempio, Romelu Lukaku è stato punzecchiato sui social da un sostenitore degli azzurri, che gli ha ricordato la sconfitta nei quarti di finale, quando il centravanti del Belgio venne neutralizzato dalla difesa italiana: "Finalmente uscito dalla tasca di Chiellini". Piccata la risposta dello stesso Lukaku, che ha fatto valere il titolo arrivato in Italia: "L'Italia ha vinto e sono contento per voi, veramente. Però i campioni d'Italia siamo noi, ricordatelo". Lo scudetto vinto con l'Inter non è proprio passato in secondo piano nella mente del centravanti belga, protagonista nella cavalcata dei nerazzurri con gol e assist.