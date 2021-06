Turchia-Italia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Azzurri al debutto nell'Europeo contro la Turchia

Redazione ITASportPress

Turchia-Italia si gioca questa sera, venerdì 11 giugno 2021 per la prima gara di Euro 2020. Tutto è pronto al match d'esordio del torneo tra nazionali. All'Olimpico di Roma, turchi e Azzurri si daranno battaglia per portare a casa i primi punti di un girone complicato che le vedrà in lotta anche con Svizzera e Galles.

Turchia-Italia, le probabili formazioni

Nonostante alcune defezioni dell'ultimo minuti, le formazioni di Turchia-Italia sembrano decise:

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Turchia-Italia si disputerà, come detto, oggi venerdì 11 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2a in una fase finale degli Europei fra le due Nazionali, è in programma alle ore 21.00.

Ci saranno varie possibilità per vedere la gara inaugurale di Euro 2020 in diretta tv. La partita sarà innanzi tutto trasmessa in chiaro in tv dalla Rai su Rai 1 (canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Oppure anche su Sky dove gli abbonati potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca di Turchia-Italia sulla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sulle reti Sky la telecronaca sarà invece affidata a Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi come opinionista.

Esiste poi la possibilità di seguire Turchia Italia anche in diretta streaming. La gara sarà trasmessa dalla Rai in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Ray Ply, mentre gli abbonati Sky potranno fare affidamento su Sky Go.

In entrambi i casi si potrà seguire la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, o collegandosi direttamente al sito ufficiale del servizio da pc e notebook.

Turchia-Italia sarà inoltre visibile in diretta streaming su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky, che consente a chi acquista il pacchetto Sport di seguire anche tutte le gare di Euro 2020.