Uefa, Ceferin: “Stop ad altri Europei itineranti, ecco perché”

Il presidente dell’Uefa Ceferin ha parlato della possibilità di rivedere un Europeo itinerante

Domenica la resa dei conti. L’Italia di Mancini tornerà a Wembley, per sfidare l’Inghilterra nella finale di Euro2020, manifestazione svolta in maniera itinerante, ovvero le partite si sono disputate in numerosi stadi di diversi Paesi. Sul tema è intervenuto a BBC SportAleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, chiudendo ad una nuova edizione con questo format: "Se lo chiedete a me vi dico che io sarò contrario in futuro ad un Europeo itinerante perché penso che sia troppo impegnativo e, da un certo punto di vista, scorretto. Alcune squadre devono percorrere più di diecimila chilometri e altre solo mille, questo aspetto non è giusto neanche per i tifosi. Alcuni fan dovevano essere a Roma ed in un paio di giorni volare a Baku, così non va bene. È un'idea interessante, ma di difficile realizzazione. In futuro non penso che lo riproporremo".