Europei, Ungheria-Portogallo: le formazioni ufficiali

Questo è il terzo incontro tra Ungheria e Portogallo tra Mondiali e Europei, dopo la Coppa del Mondo 1966 e Euro 2016, tutti nella fase a gironi

Davanti a più di 60 mila spettatori nell'impianto della Puskas Arena di Budapest, fa esordio al campionato Europeo il Portogallo detentore del trofeo. La nazionale di Cristiano Ronaldo affronterà l'Ungheria del ct italiano Marco Rossi che conferma il suo solito 3-5-2: due giocatori di spicco come Gulacsi e Orban, entrambi al Lipsia, mentre in avanti gioca la coppia formata da Sallai e Adam Szalai. Classico 4-3-3, invece, per il Ct Santos: a guidare l'attacco ovviamente Cristiano Ronaldo che completa il tridente con Jota e Bernardo Silva.