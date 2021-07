Van Gaal: “Di nuovo ct dell’Olanda? Se dovesse accadere…”

Van Gaal ha parlato dell’Europeo e della possibilità di tornare alla guida dell’Olanda

Intervistato al quotidiano L’Equipe, Louis van Gaal ha parlato dell’Europeo, soffermandosi anche sulla possibilità di tornare in panchina: “La UEFA ha commesso un grande errore modificando il formato dell’Europeo, passando da 16 a 24 squadre ha abbassato il livello della manifestazione. Nei gironi la maggior parte delle partite non sono state accattivanti. L'Italia è la migliore squadra che ho visto durante il torneo, mi auguro che possano vincere la finale. Sono riusciti a cambiare il loro gioco, lasciando il sistema del catenaccio per proporre un calcio collettivo in cui è la squadra la protagonista”.