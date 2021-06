Verratti: “Vogliamo fare qualcosa di straordinario”

Verratti ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle sensazioni in vista della gara contro l’Austria

Marco Verratti, centrocampista della Nazionale rientrato contro il Galles, ha rilasciato un’intervista all’Uefa in cui ha parlato del suo rientro e della squadra di Mancini: “Sono felice di poter tornare a fare quello che amo di più, ovvero giocare a calcio. Poterlo fare in questa competizione è molto importante per noi. Rappresentare l'Italia è speciale e giocare a Roma è stato molto bello, sono orgoglioso per la squadra, che ha fatto un grande cammino finora".

SULL’INFORTUNIO - "Durante l'infortunio mi sono sempre confrontato con Mancini, mi ha sempre dato fiducia dicendomi di lavorare per rientrare il prima possibile e per questo lo ringrazio. Lui mi ha aspettato e mi ha fatto essere dove sono adesso".

SULL’AUSTRIA - "Sarà una partita difficilissima perché ci giochiamo un ottavo di finale. Non esistono partite facili, Germania-Ungheria fa da esempio, i tedeschi stavano per uscire fino a pochi minuti dalla fine. Dobbiamo proseguire nella stessa maniera: se mettiamo cattiveria, voglia e coraggio possiamo fare una grande partita. La voglia di vincere ogni partita ci deve essere sempre perché solo così potremo dare qualcosa in più. A volte bastano i dettagli per cambiare la partita. C'è quel giusto entusiasmo che ci porta a fare le cose senza pensare a dove siamo veramente. Continuiamo così, tranquilli e giocando a calcio come sappiamo fare noi per fare qualcosa di straordinario".