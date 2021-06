Verso Inghilterra-Germania, Henderson rivela: “Klopp mi ha mandato messaggio…”

Il centrocampista dei Tre Leoni sfiderà i tedeschi per i quali il suo mister al Liverpool farà, ovviamente, il tifo

Sulla partita, il centrocampista ha aggiunto: "Sarà una sfida eccitante, si tratta di una grandissima partita che non vediamo l'ora di giocare. Sapevamo che qualsiasi squadra avessimo affrontato sarebbe stata una grande sfida. E con la Germania sarà senz'altro così. Quindi dobbiamo prepararci bene, essere pronti e dare tutto. Ripeto, è una partita speciale. Per i giocatori, per i tifosi, per tutti quelli che la seguiranno. È una grande partita e sono le partite così quelle che tu vuoi giocare in tornei come questo. È molto eccitante, tutti non vedono l'ora che si giochi. Per quanto riguarda noi giocatori, dobbiamo restare concentrati e assicurarci di dare tutto sul campo e non avere rimpianti".