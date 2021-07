Vieri è sicuro: “Italia, che dominio! E al Mondiale puoi ripeterti”

Christian Vieri è convinto che l'Italia possa puntare a vincere anche il Mondiale

Vincere è difficile, ma ripetersi è storicamente sempre più complicato. La missione dell'Italia diventa quella di estendere il proprio dominio dall'Europa al mondo, con la Coppa del mondo in programma nel 2022 con sede in Qatar. Un compito non impossibile da realizzare secondo Christian Vieri. Infatti l'ex attaccante italiano non ha dubbi: gli azzurri possono legittimamente sognare di vincere anche il Mondiale dopo aver fatto il colpaccio a Euro 2020. Lo stesso Vieri ne ha parlato sul suo canale Twitch: "Al Mondiale l'Italia avrà un anno e mezzo d'esperienza in più... E il Brasile. Però rifacciamo come abbiamo fatto adesso!". Infine un elogio al possesso palla mostrato in finale dall'Italia, che non ha concesso quasi nulla ai padroni di casa, completamente bloccati e impossibilitati a sfoderare la loro velocità "Contro l'Inghilterra abbiamo dominato, 74% di possesso palla è roba da Barcellona! Tanta, tanta roba". Insomma le aspettative sono decisamente elevate.