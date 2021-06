Wenger: “Benzema sentiva peso della mancanza del gol. Ciclo Francia non è finito”

"Solitamente le squadre che vincono un mondiale poi terminano la loro corsa, ma la Francia è in crescita e può vincere l'Europeo"

BENZEMA - "Abbiamo tutti sentito come la doppietta col Portogallo sia stata per Benzema una vera liberazione", ha spiegato Wenger sull'attaccante che, dal suo ritorno con la Francia non era ancora riuscito a fare gol, né in amichevole né ad Euro 2020. "Abbiamo visto come contro l'Ungheria stava giocando ripensando alle occasioni sprecate, contro il Portogallo è stato il contrario. Credo che se non avesse segnato il calcio di rigore non avrebbe fatto il secondo gol. Invece, con la rete dagli undici metri alla prima occasione ha segnato ancora. Il suo linguaggio del corpo diceva che aveva piena fiducia".