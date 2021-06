Wijnaldum: “Libertà di espressione limitata, voglio aiutare chi ha bisogno”

Georgino Wijnaldum spiega il suo punto di vista sulla situazione legata all'utilizzo di fasce colorate

Continuano le polemiche legate all'utilizzo di fasce da capitano con i colori dell'arcobaleno per sensibilizzare l'importanza di assicurare il rispetto dei diritti alla comunità LGBTQ. L'Uefa si è schierata contro l'impiego di indumenti che possono lanciare messaggi politici forti. Anche Georginio Wijnaldum è intervenuto in conferenza stampa sul tema, dato che il centrocampista olandese utilizzerà negli ottavi contro la Repubblica Ceca una fascia con i colori dell'arcobaleno. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Questa fascia significa tanto, specialmente perché siamo i difensori della diversità. 'One love' significa che c'è un amore universale, nessuno è escluso. Si è liberi di essere e di esprimere se stessi. Questa libertà è stata limitata, siamo felici di poter aiutare chi ha bisogno. Le persone famose devono sfruttare la loro notorietà per questo". Il braccio di ferro tra gli atleti e l'Uefa non sembra destinato a sopirsi in poco tempo.