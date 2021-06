Wright contro Ronaldo: ‘Punizioni? Ne segna una su 50!”

L’ex attaccante dell’Inghilterra Wright ha attaccato Ronaldo, pungendolo per la poca efficacia su punizione

I campioni in carica del Portogallo sono usciti da Euro2020 perdendo per 1-0 contro il Belgio, che affronterà l’Italia ai quarti di finale. Cristiano Ronaldo ci ha provato fino alla fine, senza però riuscire a ribaltare il risultato. Ian Wright, ex attaccante dell’Inghilterra, è intervenuto a ITV criticando CR7 per i suoi troppi errori su calcio di punizione: "Ronaldo specialista sulle punizioni? Ho letto da qualche parte che ne segna una ogni cinquanta. Il mondo fa silenzio e poi non succede mai niente".