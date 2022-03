10 anni dopo riecco Magath in Bundesliga: è il nuovo allenatore dell’Hertha Berlino

Il tecnico torna ad allenare in Germania

Felix Magath torna ad allenare e lo fa in Bundesliga, 10 anni dopo l'ultima volta. Il tecnico è stato nominato ufficialmente come nuova guida dell' Hertha Berlino . Una decisione importante da parte del club tedesco che si affida all'esperto manager per risollevare le sorti della squadra che naviga a -2 dalla zona salvezza.

Le successive esperienza di Magath erano poi state in Inghilterra tra Premier League e Championship, prima di iniziare un’avventura in Cina allo Shandong Luneng . Proprio quella nella Chinese Super League è stata l'ultima avventura del tecnico prima, appunto, di questa nuova chiamata dell' Hertha Berlino .

"Ho parlato con la società e la cosa importante è che in questo momento tutti siano uniti al massimo per disputare le ultime partite del campionato per restare in Bundesliga", le prime parole dell'allenatore che parlerà in maniera più approfondita in conferenza stampa quest'oggi.