100 milioni di dollari il patrimonio di Maradona: ecco la lunga lista degli eredi

«Dico a tutti che non lascerò nulla, che donerò tutto. Tutto quello che ho guadagnato nella mia vita lo donerò». Questo disse Diego Maradona nel novembre 2019 e in quel momento si aprì un dibattito sull’eredità del Pibe de Oro. Una frase proferita dopo un alterco con la sua figlia Giannina che mostrava preoccupazione per lo stato di salute del padre ma temeva fosse manovrato: “Non sta morendo perché il suo corpo decide, lo stanno uccidendo dentro senza che lui se ne accorga “.

SOLO PAROLE – La dichiarazione di Diego Maradona è stata rapidamente smantellata dalla “legittimità degli eredi”. Il codice civile garantisce che il coniuge (matrimonio legale) e i figli ricevano un’eredità per obbligo. Maradona è morto nel mezzo di molteplici cause intrecciate con la sua ex compagna Claudia Villafañe, che ha denunciato per evasione fiscale, frode procedurale e appropriazione indebita di 458 oggetti che facevano parte dei suoi averi. Sia Gianinna che Dalma hanno sempre difeso la madre contro le azioni intraprese dal padre in tribunale.

PATRIMONIO – I media specializzati parlano di una fortuna attuale che si aggirerebbe dai 75 ai 100 milioni di dollari. Oggi il patrimonio del ‘Diez’ è costituito da abitazioni, automobili e gioielli custoditi a Buenos Aires e Dubai, contratti e investimenti di grande valore tra l’Argentina e le varie parti del mondo dove ha vissuto o lavorato. Secondo la legge argentina che tutela gli eredi obbligati (ascendenti, discendenti o coniuge) a ricevere una “parte legittima” dell’eredità, i figli devono ricevere i due terzi del patrimonio.

IMMOBILI – Tra le proprietà immobiliari, Maradona ne avrebbe almeno cinque in Argentina, nei quartieri Segurola, L’Avana e Villa Devoto; un appartamento a Puerto Madero; una casa a Nordelta dove vivono le sue sorelle; e una casa a Bella Vista che ha acquisito e dato alla sua ex compagna Rocío Oliva e alla sua famiglia. Diego aveva quattro auto proprie in Argentina e due di alto valore a Dubai che gli sono state date durante il suo periodo come allenatore del Fujairah FC: una Rolls Royce Ghost per 300.000 euro e una BMW i8 per 145.000 euro. Aveva inoltre un Hunta Overcomer (un carrarmato anfibio), con carrozzeria in vetroresina, donatogli durante il suo soggiorno in Bielorussia, dove era presidente onorario della Dynamo Brest. Sempre durante la sua esperienza in Bielorussia, Maradona aveva ricevuto anche un anello di diamanti da 300.000 euro, che ha utilizzato in varie occasioni durante il suo periodo come dt del Gimnasia. Un prezioso che fa parte della sua impressionante collezione di gioielli.

CONTRATTI – Tra i contratti in vigore di Maradona, c’erano invece lo stipendio (più i guadagni dalle sponsorizzazioni) come allenatore del Gimnasia La Plata, il suo legame con Puma e con Konami ed EA Sports per l’utilizzo della sua immagine nei videogiochi di calcio. Maradona ha raggiunto un accordo milionario nel 2017 con Konami per Pro Evolution Soccer (PES), che aveva inizialmente utilizzato la sua immagine senza la sua autorizzazione (un tema sul quale si sta dibattendo proprio in questi giorni, quello dei diritti d’immagine). Maradona possedeva infine anche scuole di calcio che portano il suo nome in Cina, vari investimenti a Cuba e attività in Venezuela e in Italia.

FIGLI DI DIEGO – Per tutta la vita ne ha riconosciuti ufficialmente cinque. In primis Dalma e Giannina, frutto del suo matrimonio con Claudia Villafañe, che ora sono mamme di Roma e Benjamin, rispettivamente, nipoti di Maradona. Nel 2013 ha avuto Diego Fernando, figlio avuto dalla sua ex compagna Verónica Ojeda. Nel 2014 ha riconosciuto Jana, classe 1996 e figlia dell’italiana Valeria Sabalain. E nel 2016 ha fatto altrettanto con Diego jr. nato 32 anni fa da una relazione con Cristiana Sinagra. In questo contesto, nel 2019, l’avvocato di Maradona, Matías Morla, ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato che l’ex giocatore avrebbe avuto tre figli a Cuba, da due madri diverse, frutto di rapporti che ha mantenuto durante la sua permanenza sull’isola tra gli anni 2000 e 2005.

