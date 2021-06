Presentata l’Italia di Mancini: svelati i convocati per Euro 2020

L’attaccante Giacomo Raspadori è la novità dell’ultimo minuto.

Su il sipario: l'Italia annuncia la rosa che prenderà parte al prossimo Europeo. Saranno 26 i calciatori chiamati. Non ci saranno Gianluca Mancini, Matteo Pessina e Matteo Politano. Entra in lista Giacomo Raspadori. Ecco l'Italia nel dettaglio:

Domani a Coverciano le foto ufficiali della Nazionale per l'Europeo, dopodomani appuntamento per la conferenza stampa del CT in vista dell'amichevole con la Rep. Ceca, in programma allo stadio "Dall'Ara" di Bologna alle ore 20.45.