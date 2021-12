A Morata risponde Aramu: Venezia-Juve è 1-1

Deludente prestazione della squadra bianconera al Penzo

La Juventus non va oltre il pareggio a Venezia nel match valido per la 17a giornata di Serie A. Prestazione non brillante dei bianconeri sorpresi dalla maggiore intraprendenza dei lagunari. Prestazione buona solo nel primo tempo dei bianconeri e dopo l'1-1 nessuna idea di gioco sviluppata dell'undici di Torino. Il primo tentativo è di Dybala che poi accusa un problema al ginocchio destro e lascia il posto a Kaio Jorge, subito pericoloso. Dopo la mezz'ora sblocca Morata. Prima dell'intervallo Cuadrado sfiora il bis, al 55' è Aramu a firmare il pari. Romero fa un miracolo su Bernardeschi. Finale con qualche azione bianconera ma mai pericolosa. Per la Juventus sono due punti persi per riprendere la corsa al quarto posto. Il pareggio comunque è il risultato giusto.