Abete: “Diritti tv? Il problema esiste da tempo. EURO 2021 è importante”

Torna a parlare Giancarlo Abete, l’ex presidente della FIGC è intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha commentato anche la delicata questione dei diritti tv: “E’ evidente che ci sia un problema sull’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio – afferma Abete -, e anche in passato è sempre stato così. Ci sono due problemi aggiuntivi: il fatto che il mercato televisivo abbia risentito di questa nuova modalità di fruizione del calcio, e l’emergere dell’ingresso dei fondi che costituisce un’ulteriore variabile oltre a quelle storiche”. Gravina passa il testimone al tema Europeo: “Sarebbe importante che si riesca a disputare. Già c’è stato il trauma del passaggio da 2020 a 2021, con tanti di noi appassionati che speravano di poter festeggiare l’opportunità di un grande calcio e della presenza dell’Italia come paese ospitante. Gravina sta facendo il massimo perché l’Italia possa ospitare una parte della manifestazione. Speriamo che con i vaccini le situazioni migliorino”.

