Accendini dai tifosi del Benfica, Robertson ironico: “Almeno smetteranno di fumare”

Il commento del terzino scozzese

Il Liverpool ha conquistato un successo fondamentale nella partita di ieri contro il Benfica. L'1-3 mette gli uomini di Klopp in una posizione tranquilla in vista del ritorno ad Anfield Road. Allo stadio Da Luz, i tifosi di casa si sono dimostrati molto caldi e il lancio di accendini verso i giocatori Reds, in particolare ad Andy Robertson mentre batteva i calci d'angolo, ne sono la testimonianza.