Adani: “L’Inter deve cambiare: prima in Serie A e ultima nel girone di Champions. Il modello è la Dea”.

L’opinionista di Sky Sport Lele Adani è intervenuto alla Bobo TV su Twitch, ospite di Bobo Vieri. L’ex difensore dell’Inter ha voluto esprimere le proprie idee analizzando anche il calcio italiano: “L’Europa rivela tutto: l’Inter è prima in campionato, ma si è piazzata ultima nel girone di Champions. I nerazzurri stanno facendo un percorso di crescita, ma in Europa vanno sempre fuori prima delle fasi finali. Cosa vuol dire? Che devi rinnovare le idee, come fa l’Atalanta. La Dea è l’esempio da seguire: in Champions ha realizzato il suo sogno e lo ha saputo anche vivere. A Madrid gli uomini di Gasperini se la giocheranno nonostante la sconfitta dell’andata”.