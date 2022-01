Adebayor attacca l’Arsenal: “Aubameyang? Non sanno perdonare, deve andare via”

Le parole dell'ex giocatore dei Gunners

"So che sicuramente passerà molto tempo per capire quello che è successo. All'Arsenal non hanno mai imparato o non hanno mai saputo perdonare. Aubameyang è buon giocatore, un attaccante fantastico. Gli auguro il meglio. Gli ho già inviato un messaggio perché voglio solo che si riprenda. È il nostro fratello africano e vogliamo che continui a rappresentare l'Africa nel modo in cui lo faceva prima del problema. Rimarrà all'Arsenal? Non credo. Questo è quello che so perché è successo anche a me. Sarò sorpreso se lui deciderà di rimanere".