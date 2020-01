Adebayor pronto a tornare in Premier League… con due obiettivi particolari

Emmanuel Adebayor è pronto a tornare in Premier League. L’attaccante togolese ha terminato la sua esperienza in Turchia con con il Kayserispor con il quale ha messo a segno due gol in 7 partite. L’ex Real Madrid vuole tornare a calcare i campi di Premier, campionato nel quale ha giocato con Arsenal, Manchester City, Tottenham e Crystal Palace.

Un amico, al Sun ha rivelato anche i motivi della sua voglia di tornare: “E’ fermo a 97 gol in Premier e vuole assolutamente raggiungere le 100 reti”. Ma non solo. “Vuole superare il record dei 104 gol del suo grande amico Drogba e diventare il giocatore africano ad aver segnato di più in Premier League”, ha confidato ancora l’amico del giocatore.

Le piste più calde sono quelle di Aston Villa e Newcastle con i Magpies che sono in trattativa per la cessione del club ad un consorzio sostenuto dalla famiglia reale dell’Arabia Saudita.