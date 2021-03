Ag.Cragno: “Intervento di CR7 da rosso, VAR doveva intervenire”

Il fallo di Cristiano Ronaldo su Cragno nel corso di Cagliari-Juventus di ieri sera non è di certo passato inosservato. Il portiere ha avuto la peggio al termine di uno scontro veramente violento. L’agente del portiere sardo ha commentato ai microfoni di Radio Kiss l’episodio che ha portato all’ammonizione del portoghese della Juventus e non ad una sanzione più pesante, chiesta a gran voce: “Ronaldo non ha fatto quell’intervento per far male, non c’è dubbio, però la sua foga per cercare di fare gol gli ha fatto perdere la ragione. È andato d’istinto. L’intervento era evidente e da cartellino rosso. Per fortuna Alessio sta bene, ma sarebbe potuto finire all’ospedale. Il Var non è intervenuto, questo è davvero molto discutibile. Inconsciamente credo ci sia stato un timore reverenziale da parte dell’arbitro nei confronti del campionissimo, ma come ho detto il Var doveva intervenire.

