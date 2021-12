Agbonlahor duro su Aubameyang: “Dovrebbe rinunciare a fascia di capitano dell’Arsenal”

Il commento dell'ex giocatore dopo la mancata convocazione dell'attaccante per motivi disciplinari

Si era già distinto alcune settimane fa per delle critiche rivolte a Jorginho , adesso Gabriel Agbonlahor , ex giocatore inglese anche della Nazionale, spara a zero contro Pierre Emerick Aubameyang , capitano dell' Arsenal , punito da mister Arteta per motivi disciplinari.

Non si sa con esattezza cosa sia capitano tra le fila Gunners ma l'attaccante non è stato convocato per la sfida giocata questo weekend dai londinesi. Una decisione che ha fatto parlare parecchio. Proprio l'ex giocatore, evidentemente non una fan di Aubameyang, ha voluto dire la sua dando "un consiglio" al calciatore del Gabon: "Penso che Arteta lo stia trattando bene, anche troppo. Mikel ha giocato non molto tempo fa, quindi non sopporterà il fatto che un giocatore di calcio faccia quello che vuole. Ci sono delle regole. Forse Aubameyang dovrebbe rinunciare alla fascia di capitano. Puoi essere un grande capitano in campo, ma se non fai la cosa giusta fuori dal campo, non puoi essere un capitano. Tuttavia, mi sembra che lui non si arrenderà e probabilmente crederà anche di non aver fatto nulla di sbagliato", le parole di Agbonlahor a talkSPORT.