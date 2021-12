Agente Adeyemi: “No a Inter, Barcellona e Real Madrid. Ecco dove giocherà”

Le parole dell'agente sul gioiello classe 2002

Karim Adeyemi è uno degli astri nascenti del calcio europeo. Il classe 2002 ha collezionato 18 reti in 24 presenze nell'attuale stagione e il Salisburgo è pronto a cederlo per incassare una grossa cifra. Sull'attaccante ci sono gli occhi di numerosi club europei, ma il Borussia Dortmund pare che sia la destinazione preferita dal giocatore. A riguardo ha parlato l'agente di Adeyemi che ha confermato questa possibilità. Ecco le parole rilasciate a Salzburg24.at:

"Qualche giorno fa abbiamo detto no alla proposta del Barcellona, il meglio per il suo futuro è un club tedesco. Ha detto no anche a Real Madrid e Inter perché la sua intenzione è quella di giocare in Bundesliga".