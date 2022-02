Agente Nandez: “Offerta concreta del Napoli. Prima o poi andrà in una squadra top”

Le parole del procuratore dell'uruguaiano

"Nahitan è per il Cagliari il giocatore più caro della loro storia. È normale che la società chieda una cifra importante per venderlo. Anche perché Nandez vale quella cifra. Il Napoli, tra le altre, ha fatto un’offerta molto concreta, anche l’Inter in passato, ma anche la Juventus. Ora Nandez sta pensando a recuperare, e sono sicuro lo farà in brevissimo tempo perché più le sfide sono complicate e più lui rende con il cuore grande che ha. Prima o poi arriverà in una squadra top".