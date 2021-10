Aguero debutta col Barcellona: “Emozionato per il coro che i tifosi mi hanno dedicato”

Il Kun in campo con la maglia blaugrana

Una serata speciale, quella vissuta da Sergio Aguero . L'attaccante argentino ha finalmente fatto il suo debutto con la maglia del Barcellona . Una notte speciale per il Kun che è sceso in campo contro il Valencia e ha anche festeggiato la vittoria dei blaugrana.

Grande emozione per il bomber numero 19 che al momento dell'ingresso in campo è stato acclamato dal suo nuovo pubblico con cori e applausi. "Aspettavo questo momento da molto tempo. L'importante era vincere", ha raccontato Aguero come riporta La Nacion. "Per me è stato incredibile che la gente cantasse 'Kun, Kun'. Ora devo abituarmi a questo coro e restituire l'amore che mi hanno mostrato fin da subito".