Aguero, la statua omaggio del City nel 10° anniversario del gol al QPR

L'omaggio all'ex attaccante argentino

E' un giorno speciale per il Manchester City e Sergio Aguero . Si tratta infatti del 10° anniversario del gol del Kun al QPR che ha portato il titolo di campioni d'Inghilterra dopo 44 anni. L'argentino era oggi presente a Manchester per l'inaugurazione della statua in argento, che lo ritrae esultante, davanti all'Etihad Stadium.

Per Aguero lo stesso onore riservato ad altre due leggende, come Vincent Kompany e David Silva. La posa nella riproduzione in argento è la stessa di quel pomeriggio: a petto nudo sventolando la maglia del City. Per il Kun sarà il primo di cinque campionati vinti, che può vantare anche 3 Community Shield, una FA Cup e 6 Coppe di Lega. In totale 15 titoli, che fanno dell'argentino il giocatore più vincente della storia del club. Tra gli altri record conseguiti, quello di essere il miglior marcatore di sempre dei Citizens con 260 reti segnate.