Aguero: “Voglio andare al Mondiale con l’Argentina. Ecco quale sarà il mio ruolo”

Le parole dell'ex attaccante argentino

"Sono ancora nella chat del Barcellona, ​​non so perché non mi hanno eliminato. Avevo programmato di ritirarmi all'Independiente ma sapevo di essere ancora fisicamente in forma per stare in blaugrana per due anni. Non potevo dire di no. Sono stato molto felice di venire al Barcellona e giocare con Leo. Chiaramente non era per soldi, la gente era contenta. Vado al Mondiale in Qatar, questa settimana faremo un incontro con l'Argentina. Voglio esserci, c'è l'idea di entrare nello staff tecnico, ho parlato con Scaloni e anche con 'Chiqui' Tapia . Chiaramente ci vado. Se non è con la Nazionale, ci vado e vado starò con i ragazzi. Andrò un po' a motivarli. La realtà è che se vado al Mondiale vado con i ragazzi, vado ad allenarmi. Non è un problema".