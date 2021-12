Ajax, Van der Sar: “Perdere Onana e Mazraoui a zero? Questa moda è una minaccia”

Le parole del dirigente del club olandese

Edwin Van der Sar , attuale direttore generale dell' Ajax , ha parlato delle possibili cessioni di alcuni giocatori della rosa. L'ex portiere ha analizzato le situazioni di Onana , il portiere potrebbe muoversi in direzione Inter , e Mazraoui , sulla lista dei alcuni top club europei. Entrambi i giocatori andranno in scadenza di contratto e ci potrebbe essere la possibilità di perderli a costo zero. Ecco le parole di Van der Sar a riguardo rilasciate a Het Parool:

"Se questa diventa una moda, è una minaccia per l'Ajax. Vogliamo che l'allenatore vinca e vada il più lontano possibile in Europa, ma per fare ciò servono i migliori giocatori. Nel breve termine pensiamo a questo; tuttavia, dobbiamo anche proteggere il club nel lungo termine. Forse in alcuni casi dovremmo adottare un approccio più di principio di quello che abbiamo adottato finora. In alcune trattative abbiamo perso fin troppo tempo. Mazraoui? Vorremmo che restasse con noi, ma siamo a fine dicembre, quindi sapete cosa potrà succedere".