Al-Khelaifi è sicuro: “La Superlega non esiste. Ci sono solo tre club a favore”

Le parole del presidente del club parigino

Il presidente dell' ECA (European Clubs Association) e del PSG Nasser Al-Khelaifi ha smentito ulteriormente il proseguo della Superlega . Nove dei dodici club partecipanti avevano ritirato la loro candidatura, dopo la creazione nell'aprile dell'anno scorso. Tuttora, le uniche squadre a non aver espressamente lasciato la competizione sono Juventus, Real Madrid e Barcellona . Come riferito dalla BBC, Al-Khelaifi si è espresso in merito alla questione:

"Per quanto riguarda la non-Superlega, non esiste. Non la prima (versione), non la seconda. Tutti sono contrari, dai tifosi, dai media, ai club, ai club piccoli e grandi. Juventus, Barcellona e Real Madrid sono solo tre. La cosa strana è che ora si divertono a giocare nelle competizioni Uefa. Si stanno divertendo a giocare nella migliore competizione. Non penso che ci sia un modo in cui potenzialmente possano resuscitare la Superlega perché siamo qui uniti".