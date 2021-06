Alessandria-Padova, le formazioni ufficiali

Si decide tutto in 90' o 120' minuti tra Alessandria e Padova per l'ultimo posto disponibile per la Serie B

Redazione ITASportPress

Alle 18 in campo Alessandria e Padova per la disputa del match di ritorno della finale playoff. All'andata finì 0-0.

Queste le formazioni ufficiali:

ALESSANDRIA: Pisseri, Celia, Chiarello, Parodi, Arrighini, Bruccini, Mustacchio, Corazza, Prestia, Casarini, Di Gennaro. Allenatore: Longo

PADOVA: Dini, Germano, Hallfredsson, Ronaldo, Jelenic, Kresic, Biasci, Hraiech, Rossettini, Curcio, Chiricò. Allenatore: Mandorlini